شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تترقب هدية أحمد كشرى فى مباراة أسوان والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام الثامنة مساءً اليوم تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة افتتاح الجولة 28 بالدورى العام بلقاء أسوان والزمالك، فى مباراة لن يتابعها عشاق القلعة البيضاء وتماسيح النيل وحدهم، بل ستجذب انتباه أنصار النادى الأهلى أيضاً، فأسوان المنتشى والذى يقدم عروضاً مميزة مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، يطمح فى تعطيل مسيرة الأبيض وانتزاع ولو نقطة ثمينة من الزمالك تدعم حظوظه فى البقاء بمسابقة الدورى، وهذه النقطة قد تكون أيضاً هى نقطة تتويج الأهلى بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه والخامس على التوالى.

وفى مواجهة القلعة البيضاء، يكفى عبد المنعم كشرى الابن السابق للقلعة الحمراء أن يتعادل فقط مع الزمالك ليهدى درع الدورى إلى بيته السابق النادى الأهلى، الذى يحتاج إلى نقطتين فقط للتتويج بالبطولة رسمياً بعد تعادله فى الجولة الماضية مع الاتحاد السكندرى.

كشرى أكد أنه يجهز مفاجأة لأبناء ميت عقبة فى المباراة المرتقبة لحصد ولو نقطة من الزمالك، تحافظ على بقاءه بعيداً عن دوامة الهبوط، وحذر لاعبيه من الدوافع النفسية للفريق الأبيض التى باتت مرتفعه جداً للفوز بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك.

ورغم ضعف الإمكانيات المادية وتولى مسئولية الفريق فى ظروف صعبة، استطاع أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق أسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحداً من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دوري الأضواء والشهرة، بعد فترة طويلة من تولى المسئولية الفنية لفرق المظاليم، حيث حقق المدرب المخضرم نجاحاً ملحوظاً مع تماسيح النيل وأنقذ الفريق من دوامة الهبوط ليؤمن وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام، بعيداً عن الصراع الشرس وبأداء شهد له الجميع على جرأته ومتعته دون الاعتماد على الجانب الدفاعى فقط.

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كشرى نجح فى تطوير طريقة لعب عدد من نجوم أسوان ليظهروا بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة والتى كان أبرزها لقاء طنطا فى الجولة 27 والتى فاز بها أبناء الجنوب برباعية نظيفة، حتى أن المدافعين بات لهم دوراً فى تسجيل الأهداف وهو ما أثبته محمد إسماعيل لاعب أسوان تحت قيادة كشرى.