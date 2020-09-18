شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن رحيل كارتيرون من الزمالك: تجسيد للأحتراف الوهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك مؤخراً هو تجسيد لمفهوم "الاحتراف الوهمى"، وقال عادل في تصريحات خاصة : كارتيرون ليس الأول ولن يكون الأخير فى هذا الأمر، ورحيله كان صادماً بهذه الطريقة خاصة مع الوقت الضيق وتلاحم البطولات الأمر الذى يورّط الفريق الأبيض وهذا بمثابة انهيار لأخلاق الرياضية، فالإلتفاف على العقود هو أسوأ ما يكون" ، وواصل عادل:" الأهلى أو الزمالك هما من يصنعان أسماء المدربين هما البوابة الذهبة للمدربين الأجانب وليس العكس، وعلينا أن نراعى مستقبلاً الالتزام الأخلاقى ومدى الالتزام بالعقود".

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

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وأضاف المشرف العام على المقاولون، "سأذيع سراً لا يعرفه أحد، مسئولو أحد الأندية استأذنونى للتفاوض مع عماد النحاس ووافقتهم وعرضوا عليه عرضا ماليا يقدر بثلاثة أضعاف راتبه مع المقاولون ومع ذلك رفض وأبلغهم أنه لن يرحل عن ذئاب الجبل سوى فى حالة واحدة وهى تدريب النادى الأهلى، حلمه الأول فى عالم التدريب، والإغراء الوحيد الذى قد يدفعه لترك المقاولون".

فى سياق آخر، واصل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجيل الأخضر، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى فى الجولة 27 بهدف لمثله، وذلك من أجل حسم تواجد الفريق فى المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.