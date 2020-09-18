شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة ينهى اجتماع مجلس الفيفا الأعلى ويشارك بالكونجرس اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شارك المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كونجرس فيفا، والذي جرى اليوم، بتقنية الفيديو كونفرنس.. وتركزت اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا على الحديث عن ممارسة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى مواصلة العمل على مكافحة الفساد والعنصرية بكافة أشكالهما.
وتحدث إنفانتينو خلال الاجتماعات على أنه اجتمع مع المدعي العام السويسري الأعلى من أجل التشاور بشأن فيفا الجديد بدون فساد، وهو الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي، لمحاربة كافة أشكال الفساد.
وكان أبوريدة شارك بالأمس في اجتماع مجلس الفيفا كونه عضو بالمجلس وبحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.
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