شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يعالج أخطاء طنطا قبل مواجهة نادى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى طنطا، بقيادة رضا عبدالعال، الذي تسلم المهمة مؤخرا، تدريباتة اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نادى مصر غدا السبت، في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وينتظر أن يركز رضا عبدالعال، خلال المران الختامى على علاج الأخطاء الفنية وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة.

ويدخل طنطا اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط حيث يقبع في القاع برصيد 17 نقطة وتلقى خسارة كبيرة من أسوان برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويأمل رضا عبدالعال في تحقيق الفوز ووضع حد لمسلسل نزيف النقاط الذي وضع الفريق في منطقة الخطر.