شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يُنهي اجتماع مجلس «فيفا» الأعلى.. ويشارك باجتماع الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك المهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف»، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كونجرس فيفا، والذي أجري اليوم الجمعة، بتقنية الفيديو كونفرنس.

وتركزت اجتماعات الجمعية العمومية لفيفا على الحديث عن ممارسة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى مواصلة العمل على مكافحة الفساد والعنصرية بكافة أشكالهما.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية، عرض التقرير المالي ومناقشة الوضع المالي للاتحاد الدولي، والتأكيد على أن الموقف المالي مستقر على الرغم من جائحة فيروس كورونا وزادت إيرادات الاتحاد بنسبة أكبر من 40% منذ 2015 مع وجود احتياطي مالي بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أصول تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار كذلك.

وتحدث إنفانتينو، رئيس فيفا، خلال الاجتماعات على أنه اجتمع مع المدعي العام السويسري الأعلى من أجل التشاور بشأن فيفا الجديد بدون فساد، وهو الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي، لمحاربة كافة أشكال الفساد.

وكان أبوريدة شارك بالأمس في اجتماع مجلس الفيفا كونه عضو بالمجلس وبحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

Advertisements