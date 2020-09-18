شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأي نجوم الفريق في المدرب الجديد بعد مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، ولدى إدارة الكرة واللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة إلى استطلاع رأي نجوم وكباتن الفريق الكروي الأول في هوية المدرب الجديد.

ويأتي هذا التحرك من اللجنة المكلفة وإدارة الكرة لإشراك اللاعبين في اختيار الأنسب والأفضل لهم، خصوصا في ظل التوقيت الحرج الذي رحل فيه كارتيرون والعبء النفسي الذي سببه للاعبين.

ومن المقرر أن يجري أعضاء اللجنة وإدارة الكرة، استطلاعات لبعض نجوم الفريق وعلى رأسهم شيكابالا وجنش وطارق حامد ومحمود علاء والونش وأوباما ومحمد عبدالشافي بعد الانتهاء من مباراة أسوان اليوم الجمعةن للاستقرار على أفضل المدربين خصوصا بعد موافقة الأربعة المرشحين على قيادة الأبيض.