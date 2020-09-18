شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: مكالمة ميدو مع «آل الشيخ» أفسدت مبادرة الصلح مع «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود مبادرة صلح كان سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف المصدر أن الأمور كانت تسير بشكل إيجابي وتم بالفعل اتخاذ خطوات وإجراءات لطرح الصلح مع تركي خصوصا بعدما كتب أكثر من منشور يدعم فيه الأهلي وجماهيره ويتمني فوزه بالدوري وإهدائه لروح الشهداء فضلا عن دعمه لمؤمن زكريا وتبرعه له بملبغ مالية ضخم والتكفل بعلاجه في أمريكا.

وتابع المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد حسام «ميدو» مقدم برنامج «أوضة اللبس» مع تركي آل الشيخ تسببت في فشل المبادرة وأعادت الأزمة للمربع صفر خصوصا بعد انتقاد آل الشيخ للإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب وهجومه على الكتائب الإلكترونية التابعة للأهلي.