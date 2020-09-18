شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لأحد الإعلاميين: «هترجع تقعد في بيتك تاني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم ولن يفرط في حقوق نادي الزمالك ولن يسمح لأحد بالتطاول وبث الأكاذيب على النادي كما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أحد الإعلاميين دأب على الهجوم على الزمالك وضرب استقراره للتغطية على فشل وأزمات أحد الأندية الأخرى».
وتابع: «جماهير الزمالك سوف تتخلص من أحد الإعلاميين، وأعده أنه هيرجع يقعد في البيت تاني».
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