شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة مع فيريرا.. الزمالك يوافق على شرطه باصطحاب 4 مساعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، انفراجة بعدما وافقت إدارة القلعة البيضاء مبدئيا على شرطه باستقدام 4 مساعدين معه بالجهاز المعاون. ومن المنتظر أن تواصل إدارة الكرة واللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبي جهودها مع فيريرا للاتفاق على كافة الشروط المالية للمساعدين تمهيدا لإنهاء التفاوض والاتفاق رسميا على توليه المهمة. وكان المستشار مرتضي منصور رئيس النادي قد أعلن أن فيريرا على رأس 4 مدربين الأقرب لقيادة الأبيض. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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