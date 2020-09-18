20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبدالله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم، مرانه الختامي استعدادا لمباراة النادي الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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