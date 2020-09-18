شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبدالله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم، مرانه الختامي استعدادا لمباراة النادي الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.