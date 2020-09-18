شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نورالدين رئيسًا للجنة النشاط الرياضي لشركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المحاسب هشام نورالدين، رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للنشاط الرياضي والاجتماعى للعاملين بالبترول، قرارا بتشكيل مجلس إدارة للجنة الفرعية للنشاط الرياضي للعاملين بقطاع البترول، برئاسة الحكم الدولى الأول في مصر إبراهيم نورالدين، رئيس جهاز الرياضة وعضو مجلس إدارة اللجنة العليا للنشاط الرياضي والاجتماعى.

واجتمعت اللجنة بمقر اللجنة العليا بمقرها بالتجمع الخامس بشركة بتروسبورت بحضور أعضائها ممثلين عن الشركات المشاركة في الأنشطة الرياضية، ويهدف تشكيل اللجنة إلى العمل على تطوير المنظومة الرياضية البترولية.