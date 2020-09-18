شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم محمد الشناوى مليون ونصف المليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت محكمة شمال الجيزة حكماً لصالح وليد عبد الهادي، وكيل اللاعبين، ضد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، في النزاع القضائي بينهما بشأن نسبة الوكيل من انتقال اللاعب للفريق الأحمر.

كان الشناوي قد انتقل من بتروجت إلى الأهلي في يوليو 2016 وأثبت الحكم أحقية عبد الهادي في الحصول على نسبة 10% من قيمة انتقال الشناوي للأهلي.

وقررت المحكمة تغريم محمد الشناوي، نحو مليون ونصف المليون جنيه لصالح وكيله، تمثل نسبة عبد الهادي من الصفقة، وكلف الشناوي محاميه بالاستئناف على الحكم الصادر ضده.