شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادًا لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح، المدير الفني، في معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم ليتوانيا 2021 ويستمر المعسكر حتى يوم ٢٠ سبتمبر الجاري.

وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على كرة الصالات، والدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، على حضور مران المنتخب الوطني للوقوف على الاستعدادات ومؤازرة اللاعبين.

كما تواجد في المران هيثم عباس، مدير المنتخب العراقي لكرة الصالات، الذي حرص على حضور مران منتخب مصر خلال زيارته لمصر، معربا عن سعادته بالتواجد مع سحر عبدالحق ومحمود سعد والجهاز الفني، مشيرا إلى أن منتخب مصر أحد المنتخبات الكبيرة في كرة الصالات في الوطن العربي وإفريقيا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر عبدالحق أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين لرفع روحهم المعنوية، وأضافت أنها تسعى لتوفير سبل النجاح للفريق وسط أمل كبير في تحقيق مركز جيد في بطولة كأس العالم القادمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمود سعد على أداء الجهاز الفني مع الفريق، مؤكدا أن الاستعدادات تسير بشكل جيد، وأن اتحاد الكرة ممثلا في الدكتورة سحر عبدالحق يقف خلف الفريق بشكل كبير.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمود شوبير وعماد على ورجب رمضان وإبراهيم بوجي وأحمد عبدالقادر موزا ومصطفى عيد والمعتز بالله سامي وعبدالرحمن محمد وإسلام العقرب ومحمد سعيد ومحمد عبدالحميد كوكي وعلاء دونجا وعمرو كمال (نيمار) وخالد عبدالله (مارادونا).

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح، مدير فني، ونادر رشاد، مدرب عام، وأيمن راغب، مدرب حراس، ونواف الوجيه، المدير الإداري، والدكتور عادل الحداد، طبيب، وهاني درويش، إخصائي تأهيل، وأحمد حسن، مسؤول مهمات.