شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤجل احتراف «المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، باهر المحمدي، مدافع الفريق، برفض فكرة احترافه بداية من الموسم المقبل.
وتلقى المحمدي عدة عروض من بعض الأندية العربية، للانتقال إليها بداية من الموسم المقبل.
وشدد ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، على تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق، وعدم الموافقه على رحيله بداية من الموسم المقبل.
وأبلغ المجلس، المحمدي، بتأجيل ملف احترافه للموسم بعد المقبل.
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