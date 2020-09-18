شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الأهلي بعد شفاء ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الإرتياح داخل الأهلى بعد تحوّل عيّنة ياسر إبراهيم لاعب الفريق من إيجابية سلبية ليتماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة بفيروس كورونا ويُصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلى أمام المقاصة السبت، في الدورى الممتاز.
ويعانى الأهلى من أزمة بسبب النقص في عدد المدافعين لظروف إصابة رامى ربيعة ومحمود متولى ،ويختتم الفريق تدريباتة اليوم على ملعبه استعداداً لمواجهة المقاصة وينتظر أن يركز رينيه فايلر المدير الفنى على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة بجانب مراجعة الخطة .
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