شكرا لقرائتكم الاهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل لقاء المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز ،‏ ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.‏

ويدخل ياسر إبراهيم مدافع الفريق قائمة مباراة المقاصة بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية فى مسحة "كورونا"، وبذلك يستعيد المارد الأحمر اللاعب فى مباراة الغد المرتقبة بعدما غاب عن لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بسبب إصابته بفيروس "كورونا" ومعه زميله بالفريق على لطفى وديفيد سيزا المدرب العام، وتحوّلت عينة ياسر إبراهيم لسلبية فيما مازالت عيّنة على لطفى وسيزا إيجابية.

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من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.