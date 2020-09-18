شكرا لقرائتكم المنتخب الاوليمبى يخوض وديتين فى نوفمبر استعدادا للاوليمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي إنه بصدد الاتفاق علي خوض وديتين في شهر نوفمبر المقبل خلال التوقف الدولي في الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر في اطار الاعداد الاوليمبياد طوكيو ٢٠٢١ في يوليو المقبل ، وأكد شوقي غريب لليوم السابع إنه جاري الانتهاء من الاتفاقات الاخيرة لمعسكر شهر نوفمبر وأنه يبحث عن مباريات قوية لتجهيز اللاعبين الاوليمبياد بعد توقف دام اكثر من سنة بالنسبة للمنتخبات خاصة أن اخر تجمع للفراعنة الصغار كان خلال بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة .

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في سياق مغاير ، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم المدربين المصريين الذين حققوا إنجازات مع منتخب مصر بوضع صورهم فى مدخل الجبلاية ضمن عمليات التجديد الحالية وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب، وكانت اللجنة خلّدت أسماء أساطير الكرة المصرية فى نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة وعلى رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى ومحمود الخطيب وحسام حسن وعبد الله السعيد.

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على مبنى الجبلاية والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير بهو الاتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر، إلى جانب وضع صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، ضمن إجراءات التكريم التى يجهزها اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب البريميرليج