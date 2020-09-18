شكرا لقرائتكم النحاس يحاضر لاعبى المقاولون عن "عدم التهاون" قبل لقاء الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجيل الأخضر، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى فى الجولة 27 بهدف لمثله، وذلك من أجل حسم تواجد الفريق فى المربع الذهبى.

وعقد عماد النحاس محاضرة فنية على هامش مران الفريق مع اللاعبين، وطالبهم خلالها بمواصلة النتائج الايجابية وعدم التهاون أمام الاتحاد، خاصة وأن زعيم الثغر هو أقرب المنافسين إلى المقاولون فى المربع الذهبى.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.