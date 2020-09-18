شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدرس حضور أعداد قليلة من الجماهير في مباراة مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفكر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، حضور أعداد قليلة من الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها 12 نوفمبر المقبل بالقاهرة، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022،على أن يتم تطبيق الشروط الاحترازية فى المباراة بسبب فيروس كورونا.

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

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وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف الذى يصدر بشكل دورى كل شهر، على الرغم من تجميد كل المسابقات الدولية طوال عام 2020 منذ تفشى فيروس كورونا فى مارس الماضي، وجاء فى المركز الثانى فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وكرواتيا.