شكرا لقرائتكم نادي أسوان ضد الزمالك .. محمود معروف حكما لمواقع تماسيح النيل والأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير الحكم محمد معروف مباراة الزمالك وأسوان تحكيميا، والتى تقام فى الثامنة والنصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى، بالجولة الثامنة والعشرون من البطولة المحلية.

ويعاون معروف فى إدارة اللقاء حكم مساعد أول هانى عبد الفتاح، وحكم مساعد ثاني: شريف عبد الله، وحكم رابع محمد علاء هاشم، وفيديو خالد الغندور، وحكم مساعد فيديو أحمد حمدى، وكانت اخر مواجهة أدارها معروف للفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بالجولة الـ 22 من البطولة، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف

وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 19 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

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التقى أسوان والزمالك 19 مرة فى مسابقة الدورى منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدورى الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

يدخل أسوان لقاء اليوم وفى رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 منها وتعادل فى 10 وخسر فى مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 فى شباكه.

الزمالك فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز فى 16 منها وتعادل فى 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.