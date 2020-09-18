شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحاضر لاعبي المقاولون عن "عدم التهاون" قبل لقاء الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجيل الأخضر، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى فى الجولة 27 بهدف لمثله، وذلك من أجل حسم تواجد الفريق فى المربع الذهبى.

وعقد عماد النحاس محاضرة فنية على هامش مران الفريق مع اللاعبين، وطالبهم خلالها بمواصلة النتائج الايجابية وعدم التهاون أمام الاتحاد، خاصة وأن زعيم الثغر هو أقرب المنافسين إلى المقاولون فى المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.

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من جانبه، أعرب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى لمقاولون العرب، عن رضاه عن التعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام النادى الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال النحاس فى تصريحات تلفزيونية، أتمنى التوفيق للاسماعيلي يمر بظروف صعبة، المباراة بدأت بحماس ولكن الاسماعيلي دخل اللقاء بشكل أفضل من فريقي، ومع ذلك تمكنا من العودة، أهدرنا عدة فرص والشوط الثانى كان سجال وأهدرنا فرصة محققة عن طريق كريم والتعادل مرضي للحفاظ على مركزنا ونريد أن نحسم تواجدنا داخل المربع مبكراً.

وعن المنافسة على مركز متقدم داخل المربع الذهبى قال النحاس: قد تأتي لنا هدايا لنتقدم داخل المربع ولكن المنافسة صعبة مع الأهلى والزمالك وبيراميدز، لم نبتعد عن المنافسة وهذا أمر جيد وأشكر اللاعبين على المجهود الذى قدموه، ولدينا مجموعة كبيرة ومحترمة من اللاعبين.