شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نقطة تفصل أسوان عن البقاء في الدورى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، مغامرة جديدة عندما يلتقى بنظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساءً، فى لقاء الدولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام والذى يقام على استاد القاهرة الدولى، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة العروض القوية بعد الفوز فى آخر جولتين على حساب الانتاج الحربى وطنطا.

أسوان يمتلك 31 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 27 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 17 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 7 مباريات متبقية بالدورى، حيث فى حالة فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.

مباريات أسوان المقبلة بعد لقاء الزمالك ستكون أمام فرق: الجونة، المصرى، وادى دجلة، حرس الحدود، الاسماعيلى والاتحاد السكندرى.

وعلى مدار تاريخه الطويل بالدورى العام، والذى يقدر بـ 30 عاماً منذ التأهل الأول لدورى الأضواء والشهرة عام 1990، لم يتذوق ثانى أقدم فرق الصعيد بعد المنيا، نادى أسوان، طعم الانتصارات مطلقاً على حساب نادى الزمالك.

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

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ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.