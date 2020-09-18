شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء أبو اليزيد بطلة العالم فى الكاراتيه تدرس الاعتزال بناءً على طلب الزوج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس شيماء أبو اليزيد بطلة العالم في الكاراتيه ، اعتزال اللعبة ، و الابتعاد عن حلمها الذى طالما تمنت تحقيه ، و هو الفوز بميدالية أولمبية ، ورغم اقتراب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، إلا أنها قد تبتعد عن اللعبة التي تفضلها ، وحققت فيها الكثير من الميداليات و الألقاب على المستوى الشخصى ولمصر ، وذلك وفقا لما ذكرته اللاعبة في الفيديو الذى قامت بنشره عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ، والذى تكشف فيه الأسباب الأسرية التي قد تجبرها على اعتزال الكاراتيه .
وتظهر اللاعبة في الفيديو وهي تبكى ، حزنا على احتمالية التخلي عن حلم حياتها ، وتكشف عن أن زوجها يرفض استمرارها في اللعبة ، و يطلب منها التفرغ لأبنائها ، حيث لديها 3 بنات ، و التفرغ لأسرتها و بيتها ، خاصة وأن أزمة كورونا جعلتها تقترب أكثر من بناتها ، و يرتبطون بها بشكل أكبر من قبل ذلك في ظل البقاء في المنزل فترة 6 أشهر .
وتطلب اللاعبة في الفيديو من متابعيها توجيه كلمة لزوجها ، كمحاولة أخيرة لإقناعه بالتراجع عن قراره برفض استمرارها في اللعبة .
كانت أبو اليزيد قد أعلنت اعتزالها بعد تتويجها ببطولة العالم، كأول أم تتوج باللقب العالمى، واتجهت إلى تدريب الفرق، ولكن بعد دخول اللعبة على المنافسات الأوليمبية ، تراجعت عن الاعتزال ، و لكنها هذه المرة عادت بقوة ، لتعلن عن نفسها من خلال الميداليات التى حققتها ومنها بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بأسبانيا .
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء أبو اليزيد بطلة العالم فى الكاراتيه تدرس الاعتزال بناءً على طلب الزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.