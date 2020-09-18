شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء أبو اليزيد بطلة العالم فى الكاراتيه تدرس الاعتزال بناءً على طلب الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس شيماء أبو اليزيد بطلة العالم في الكاراتيه ، اعتزال اللعبة ، و الابتعاد عن حلمها الذى طالما تمنت تحقيه ، و هو الفوز بميدالية أولمبية ، ورغم اقتراب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، إلا أنها قد تبتعد عن اللعبة التي تفضلها ، وحققت فيها الكثير من الميداليات و الألقاب على المستوى الشخصى ولمصر ، وذلك وفقا لما ذكرته اللاعبة في الفيديو الذى قامت بنشره عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ، والذى تكشف فيه الأسباب الأسرية التي قد تجبرها على اعتزال الكاراتيه .

وتظهر اللاعبة في الفيديو وهي تبكى ، حزنا على احتمالية التخلي عن حلم حياتها ، وتكشف عن أن زوجها يرفض استمرارها في اللعبة ، و يطلب منها التفرغ لأبنائها ، حيث لديها 3 بنات ، و التفرغ لأسرتها و بيتها ، خاصة وأن أزمة كورونا جعلتها تقترب أكثر من بناتها ، و يرتبطون بها بشكل أكبر من قبل ذلك في ظل البقاء في المنزل فترة 6 أشهر .

وتطلب اللاعبة في الفيديو من متابعيها توجيه كلمة لزوجها ، كمحاولة أخيرة لإقناعه بالتراجع عن قراره برفض استمرارها في اللعبة .

كانت أبو اليزيد قد أعلنت اعتزالها بعد تتويجها ببطولة العالم، كأول أم تتوج باللقب العالمى، واتجهت إلى تدريب الفرق، ولكن بعد دخول اللعبة على المنافسات الأوليمبية ، تراجعت عن الاعتزال ، و لكنها هذه المرة عادت بقوة ، لتعلن عن نفسها من خلال الميداليات التى حققتها ومنها بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بأسبانيا .