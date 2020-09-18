شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة مصر المقاصة استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري، وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة الأهلي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

على جانب آخر، يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التراجع عن خطة اللعب بمهاجمين فى مباراة المقاصة غداً، السبت، واستقر على اللعب بمهاجم وحيد هو السنغالى آليو بادجى بنسبة كبيرة، ورغم أن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو اللعب بمهاجم وحيد بعدما دفع فايلر فى مباريات كثيرة خاضها الفريق مؤخراً بثنائى هجومى مكوّن من بادجى ومروان محسن إلا أن المدرب السويسرى سيحسم الجدل خلال مران اليوم ويُحدد مهاجم الفريق فى مباراة الغد ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى رسمياً.

Advertisements

من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.