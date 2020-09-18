شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يهزم أسوان بثنائية فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره أسوان باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، فى مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة للزمالك ليس للمنافسة على لقب الدورى وإنما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت الذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.

ويدخل أسوان لقاء اليوم وفى رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 منها وتعادل في 10 وخسر فى مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 فى شباكه.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

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فى آخر لقاء بينهما بالجولة 11 الموسم الحالي تفوق الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" وأقيم اللقاء في الثاني من يناير الماضي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق أسوان المباراة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى بمعنويات عالية، بعدما حقق أبناء الجنوب فوزاً عريضاً على طنطا فى الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليتقدموا معها إلى المركز التاسع بالجدول، ووعد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، لاعبو الفريق، بصرف مكافآت كبيرة فى حالة الفوز على الزمالك، وذلك وفقاً للائحة التى تم وضعها مؤخراً لتشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات، وعقد سليمان جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق على هامش مرانهم بالمركز الأوليمبى وحثهم على مواصلة العروض القوية واعتبار مباراة الزمالك مثل أى مباراة بالدورى والقتال على النقاط لضمان البقاء بالمسابقة.