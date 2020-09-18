شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى الحكم محمد معروف إدارة مباراة الزمالك وأسوان تحكيميا والتى تقام فى الثامنة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، بالجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية، ويعاون معروف في إدارة اللقاء حكم مساعد أول هاني عبد الفتاح ، و حكم مساعد ثاني: شريف عبد الله ، و حكم رابع محمد علاء هاشم ، و فيديو خالد الغندور، و حكم مساعد فيديو أحمد حمدى.

وكانت آخر مواجهة أدارها معروف للفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بالجولة الـ 22 من البطولة ، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 19 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

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التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

ويدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.