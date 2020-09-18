شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأسوان الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق مساء اليوم، الجمعة، مع أسوان فى الدورى الممتاز رغم فارق الإمكانيات الفنية والخبرات والبطولات بين الطرفين لأن مباراة الليلة هى الأولى للأبيض بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون من الزمالك بشكل مفاجئ وتوليه تدريب فريق التعاون السعودى، ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وأسوان؟

ج: مباراة الزمالك وأسوان تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

س: من يقود الزمالك فنياً فى مباراة الليلة بعد رحيل كارتيرون؟

ج: يقود الزمالك الليلة طارق يحيى بشكل مؤقت، حيث تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.

Advertisements

س: وماذا عن مركز الزمالك وأسوان فى الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج: الزمالك فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة، خلف الأهلى المُتصدر بـ72 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

س: ماذا عن نتائج الفريقين هذا الموسم؟

ج: الزمالك خاض هذا الموسم 27 مباراة فاز فى 16 منها وتعادل فى 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة أما أسوان فقد خاض 27 مباراة فاز فى 7 منها وتعادل فى 10 وخسر فى مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 فى شباكه.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة؟

ج: التقى الفريقان 19 مرة فى مسابقة الدورى منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدورى الممتاز بداية التسعينات.. فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات آخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017.