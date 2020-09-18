شكرا لقرائتكم خبر عن "عيون" ريكاردو تراقب موقعة الحدود وإنبى فى الدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مباراة حرس الحدود وانبى المقرر لها اليوم للتعرف على قدرات الفريق البترولى قبل ملاقاته فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف حرس الحدود نظيره إنبى مع دقات السادسة مساء باستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة فى الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وتعد مباراة الليلة أول ظهور لطارق العشرى مديراً فنياً لحرس الحدود بعد العودة لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حليم ، وطالب العشرى لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لإستعادة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط وتعويض نتيجة مباراة الجولة الماضية التي خسروها في الوقت القاتل ومن قبلها مباراة الاهلى مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية المباراة للخروج بها لبر الأمان ، في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لانبى لمواصلة نغمة الانتصارات بحثاً عن المربع الذهبى .

من ناحية أخرى، وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.

وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى بالدورى السعودى.

ويأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفنى للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.