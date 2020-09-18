إيهاب جلال يُعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة الأهلي والتي ستقام يوم السبت لحساب الجولة 28 من عمر بطولة دوري We المصري.
وشهدت القائمة تواجد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق والذي يواصل تقديم مستويات رائعة رفقة الفريق منذ الانتقال إليه من صفوف الزمالك.
ومن المقرر أن يخوض المقاصة مرانه الأخير اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد المران.
وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:
محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
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