جاريث بيل في إنجلترا استعدادا للانضمام لتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أن جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، قد وصل إلى ملعب تدريبات فريق توتنهام الإنجليزي حيث يقترب من العودة للنادي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) أن هناك توقعات بإنضمام بيل /31 عاما/ لتوتنهام على سبيل الإعارة.

ووصل بيل لمطار "لوتون" قبل أن يتوجه إلى ملعب التدريب في إنفيلد، شمالي لندن.

Advertisements

وانضم بيل لتوتنهام في البداية قادما من ساوثهامبتون في عام 2007 قبل أن ينتقل للعملاق الإسباني في صفقة قياسية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني في 2013.

واستطاع اللاعب أن يسجل أكثر من مئة هدف مع ريال مدريد وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام :" حتى يتم إبلاغي بأن بيل أصبح لاعبا في توتنهام، مازلت اعتقد أنه لاعب في ريال مدريد، واحترم ذلك".

ومن المتوقع أيضا أن يكمل سيرجيو ريجويلون، لاعب الريال، انتقاله لتوتنهام اليوم الجمعة. ولعب يجويلون /23 عاما/ معارا لفريق إشبيلية وفاز معه بالدوري الأوروبي.