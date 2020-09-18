ايرو سبورت يرفع مكافآت "الترقي" بعد عودة دوري القسم الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قررت إدارة نادي ايرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني الذي ينافس في دوري القسم الرابع رفع المكافآت المالية في حالة الفوز بمباريات الترقي ورصد جائزة خاصة في حالة الصعود لدوري القسم الثالث.
وقرر اتحاد الكرة الشهر الماضي عودة دوري القسم الرابع والثالث عقب فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وعقد زكريا محيي الدين رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة، جلسة مع اللاعبين ودعمهم قبل ساعات من انطلاق المعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ غداً السبت.
ونقل محيي الدين مساندة ودعم محمد منار عنبه وزير الطيران المدني للفريق الأول مؤكدا على دعمه وسرعة استجابة الوزارة لجميع مطالبات النادي وفريق الكرة بصفة خاصة.
نادى "إيرو سبورت" يتبع وزارة الطيران المدني وهو نادي رياضي اجتماعي تأسس الأول من سبتمبر لعام 2012 .
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