بايرن يتفوق على برشلونة في الصراع على ديست

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونيخ- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي بايرن ميونيخ الألماني توصل إلى اتفاق مع النجم الأمريكي الشاب سيرجينو ديست، لاعب أياكس الهولندي، بشأن ضمه إلى الفريق البافاري.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنها علمت بتوصل بايرن إلى اتفاق مع اللاعب، ولا يتبقى سوى التوصل إلى اتفاق مع نادي أياكس بشأن قيمة الصفقة.

وأضافت أن اللاعب الأمريكي الدولي البالغ من العمر 19 عاما، والمولود في هولندا، سيوقع عقدا لمدة أربعة أعوام قابل للتمديد لعام آخر، وأنه ينتظر حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وتردد أن أياكس، الأكثر تتويجا بلقب الدوري الهولندي، يطالب بالحصول على 20 مليون يورو، إلى جانب متغيرات تبلغ قيمتها خمسة ملايين، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

أما بايرن ميونيخ فقد عرض حتى الآن عشرة ملايين يورو إلى جانب المتغيرات.

ومن المفترض أن يستمر عقد ديست مع أياكس حتى صيف عام 2022، وقد نال أيضا اهتمام برشلونة الإسباني ومديره الفني الجديد رونالد كومان.