كلوب يرفض الإعلان عن صفقة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الإعلان عن صفقة ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ الألماني، مشيرا إلى أن الأمر يبدو واعدا للغاية.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في بريميرليج: "الأمر ليس رسميا حتى يجرى الإعلان عنه، ولست أنا من يعلن ذلك".

وأضاف: "يبدو الأمر واعدا، يداي مقيدتان إلى حد كبير، قد يكون مفيدا للجماهير متابعة قنوات نادي ليفربول اليوم".

ووجه تياجو خطاب شكر لبايرن ميونيخ اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى خوض تحد جديد. (طالع التفاصيل)

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وذكرت تقارير إعلامية أن انضمام تياجو لليفربول قد يعني رحيل لاعب خط الوسط جيني فينالدوم، الذي ترد أنه قريب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

لكن كلوب أكد أن الصفقة لا تعني ضرورة رحيل فينالدوم أو أي لاعب غيره: "إذا حدث ذلك، يكنني أن أقول أن التعاقد مع تياجو لن يؤثر على مستقبل أحد في ليفربول بطريقة سلبية".

وأكمل: "هذا لا يعني أن شخصًا ما بحاجة إلى المغادرة".

وكان بايرن أعلن رحيل تياجو واقترابه من ليفربول أمس الخميس.

يُذكر أن تقارير إعلامية ذكرت أن صاحب الـ29 عاما وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني بعد الحوافز.