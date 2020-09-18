مصدر لمصراوي: جروس الأقرب لخلافة كارتيرون في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر في نادي الزمالك، أن المدرب السويسري كريستان جروس هو المدرب الأوفر حظًا لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، قد فسخ تعاقده مع الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي ليرحل بعدها إلى صفوف التعاون السعودي.

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وقال مصدر من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن المدرب السويسري كريستيان جروس هو الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق، مشددًا أن الأمور لم تُحسم بعد.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قال من خلال تصريحات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن جروس وباتشيكو وفيريرا بالإضافة إلى المدرب الأرجنتيني جابريل كالديرون مرشحون لتدريب الفريق خلفًا للمدرب باتريس كارتيرون.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني سريعًا خاصة في ظل توالي مباريات بطولة دوري We المصري والتحضيرات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل والتي سيواجه فيها الزمالك فريق الرجاء المغربي.