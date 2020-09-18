خاص.. تغييرات منتظرة للأهلي أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر يدرس إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة مصر المقاصة غدًا السبت بالجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن فايلر يدرس إجراء بعض التعديلات على التشكيل في مباراة المقاصة، أهمها الاعتماد على محمد مجدي "أفشة" في مركز صانع الألعاب بشكل أساسي.

وأضاف أن فايلر ينوي اللعب بمهاجم واحد وهو السنغالي أليو بادجي؛ لأنها الطريقة القديمة التي كان يؤدي بها الفريق مبارياته، إلى جانب الرغبة في غلق المساحات في وسط الملعب أمام المنافس.

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وتابع المصدر: "لا يزال موقف المدافع ياسر إبراهيم من المشاركة بشكل أساسي غدًا غير واضح بعد سلبية مسحة كورونا، وقد يتم الاحتفاظ به كبديل رغم النقص العددي في الدفاع".

وأتم قائلا: "في حالة جلوس ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء، فهناك تفكير في الدفع بالظهير الأيمن محمد هاني كقلب دفاع، على أن يشارك حسين الشحات في الجبهة اليمنى بعد عودته للتدريبات".

يُذكر أن الأهلي يحتاج إلى حصد نقطة وحيدة من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري للموسم الجاري 2019/2020، ويأمل الجهاز الفني في حسم المنافسة قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.