لأول مرة في مصر .. هل يعتمد رضا عبدالعال على طريقة (2-1-7) في ظهوره الأول بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

"سألعب بطريقة هجومية لا يلعبها فريق في الدوري الممتاز، وهوريك إن كل المدربين هجاصين" بهذه الكلمات علق رضا عبدالعال المدير الفني الجديد لطنطا على الطريقة التي سيتبعها في تجربته الأولي بالتدريب في الدوري الممتاز والتي تبدأ غدًا السبت.

وأعلن طنطا الثلاثاء الماضي تعيين رضا عبدالعال مديرًا فنيًا جديدًا خلفًا لأيمن المزين لقيادة الفريق المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى والذي يخوض أولى مبارياته أمام نادي مصر غدًا السبت في الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

ديفندر والباقي طايرين

أطلق رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق هذا التصريح العفوي الشهير حول فلسفته فى الهجوم الكاسح، المدرب يرى أن الهجوم لا بد أن يتم بـ7 لعبين مع وجود لاعب في مركز الوسط المدافع ومدافعين، وهو ما يجعل الرسم التكتيكي لما يعتنقه المدرب المثير للجدل أقرب إلي 2-1-7 .

بناء الهجمات من الخلف

يرى رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق في المدرب الإسباني بيب جوارديولاً مثلاً أعلي في التدريب أو زميلًا في نفس المدرسة التدريبية التي أسسها الهولندي الشهير يوهان كرويف على حد قوله.

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رضا عبدالعال الذي لُقب بـ"جوارديولا الغلابة" كشف في تصريح سابق إنه سبق المدرب الإسباني في تنفيذ أسلوب بناء الهجمة من الخلف، وقام به في الدرجة الثانية والثالثة وتحديدًا مع فريق بهتيم، وهو يؤمن بأن هذا الأسلوب يضيف لسمة جمالية على أداء الفرق وهو ما دفعه لدعم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة وصاحب نفس الفكر.

3-3-3-1

طريقة 2-1-7 لن تكون الطريقة الوحيدة التي سيستخدمها المدرب بحسب التوقعات بل طريقة أخرى كشف عنها في تصريح سابق وهي 3-3-3-1.

وقال عبدالعال في تصريحات قبل 48 ساعة من مواجهة نادي مصر "سأستخدم طريقيتن مع طنطا خلال المباريات المتبقية".

وكشف عبدالعال سابقًا أنه يفضل اللعب بطريقة 3-3-3-1 وهو ما أثار اعتراض وسخرية طارق يحيى المدير الفني المؤقت الحالي للزمالك، إضافة إلي موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد عبدالعال على الانتقادات مشددًا على أن هذه الطريقة سبق ولعب به الإسباني جوارديولا أثناء توليه الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونيخ.



