بث مباشر | كورة لايف مشاهدة مباراة العين والسد في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق العين الاماراتي اللقاء وهو في المركز الرابع بنقطة وحيدة، وسيكون نادي العين مطالب بالفوز اذ اراد المنافسة وحجز مقعد للتاهل الى الدور القادم، وتضم المجموعة الرابعة الى جانب السد والنصر والعين، فريق سباهان اصفهان والذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمشاهدة مباراة السد والعين بث مباشر ( اضغط هنا )

بينما يخوض فريق السد القطري المباراة وهو متصدر المجموعة الرابعة وبرصيد 7 نقاط، وسوف يسعى تشافي ورفاقة الى الفوز في المباراة للابتعاد بالصدارة، حيث يتواجد نادي النصر السعودي في المركز الثاني وبرصيد

5 نقاط.

وادى انتشار الفيروس لتأجيل العديد من البطولات وإيقافها في جميع الدول بالعالم مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والإسباني بالإضافة إلى تأجيل مباريات البطولات الأوروبية مثل الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا قبل أن يتم استئناف الدوريات من جديد بدون جمهور.

تجدون هنا ( العين والسد بث مباشر )

تجدون هنا ( بث مباشر العين والسد )