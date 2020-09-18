الكانتارا يوجه خطاب شكر لبايرن ميونخ

وجه تياجو الكانتارا لاعب بايرن ميونخ المنتقل حديثا الى ليفربول خطاب شكر لناديه السابق اليوم الجمعة قال فيه:
إن قراره جاء "لأسباب رياضية" وأنه بحاجة إلى "تحديات جديدة".
وذكرت تقارير إعلامية أن انضمام تياجو لليفربول يعني رحيل لاعب خط الوسط جيني فينالدوم، الذي تردأنه قريب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.
ولكن كلوب قال إن التعاقد مع تياجو لا يعني ضرورة رحيل فينالدوم أو أي لاعب غيره.
ورفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعةالإعلان عن صفقة ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني، لكنه اعترف قائلا "يبدو الأمر واعدا للغاية".
وكان كرل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أعلن رحيل لاعب خط الوسط الإسباني تياجو، 29 عاما، وانضمامه إلى ليفربول أمس الخميس.
وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قيمتها نحو 25 مليون جنيه إسترليني.
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