نشر الكرواتي ديان لوفرين مدافع سان بطرسبرج الروسي، صورة من محادثته مع الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي. ومازح لوفرين محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: " طلبت صديقي (محمد صلاح) لكي أرى كيف حاله ولأكون صادقاً لأول مرة آراه سعيدًا.. ربما لأنني غادرت". " طلبت صديقي (محمد صلاح) لكي أرى كيف حاله ولأكون صادقاً لأول مرة آراه سعيدًا.. ربما لأنني غادرت". وأضاف: "أنا سعيد لأنه سعيد، لكني لست سعيدًا لأنه بات لديه عضلات بطن أكثر". ويعد لوفرين من أقرب الأصدقاء لمحمد صلاح في ليفربول قبل رحيله بنهاية الموسم المنقضي. Advertisements ورحل لوفرين عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي صوب سان بطرسبرج الروسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين مازحًا.. غير سعيد بعضلات بطن محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.