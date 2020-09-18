بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة العين والسد في دوري أبطال آسيا

ضمن منافسات دوري أبطال آسيا – دور المجموعات، (الجولة الرابعة)، تقام مباراة العين والسد بث مباشر، يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات.

لمشاهدة مباراة السد والعين بث مباشر (

وتقام مباراة السد ضد العين على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد – قطر، وتنقل مباراة السد اليوم على قناة بي إن سبورت السابعة HD بتعليق عصام الشوالي، على

قناة الكاس الرياضية الثالثة، يمكنك كافة مباريات اليوم بث مباشر.

ويشهد العالم الفترة الأخيرة تخبطا كبيرا بسبب توسع انتشار فيروس كورونا في معظم البلدان واجتياح العديد من الدول في العالم مما اثر بشكل ملحوظ على النشاط الرياضي خاصة كرة القدم.

تجدون هنا ( العين والسد بث مباشر )

تجدون هنا ( بث مباشر العين والسد )