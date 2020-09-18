رابط مشاهدة مباراة الشارقة والدحيل بث مباشر دوري أبطال آسيا 18-09-2020

تقام مباراة الشارقة ضد الدحيل على ملعب استاد المدينة التعليمية – قطر، وتنقل مباراة الشارقة اليوم على قناة بي إن سبورت الثامنة HD بتعليق سوار الذهب، على قناة الكاس الرياضية السادسة بتعليق خالد الحدي، يمكنك كافة مباريات اليوم بث مباشر.

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تجدون هنا ( الشارقة والدحيل بث مباشر )