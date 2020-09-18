بث مباشر | مشاهدة مباراة الدحيل والشارقة في دوري أبطال آسيا اليوم

ضمن منافسات دوري أبطال آسيا – دور المجموعات، (الجولة الرابعة)، تقام مباراة الشارقة والدحيل بث مباشر، يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الأمارات.

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يستضيف اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر ملعب "ستاد المدينة التعلمية"، بين الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا دور المجموعات الجولة الرابعة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، وقد انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز فريق الدحيل بنتيجة هدفين مقابل هدف،

ويأتي فريق الدحيل بث مباشر في المركز الثالث برصيد ستة نقاط، تمكن من الحصول عليهم خلال ثلاث مباريات.

حقق فيهم الفوز في مباريتن، وسقط في مباراة، ويسعى فريق الدحيل بث مباشر مواصلة مجهوده الذي يقدمه، كما فعل في مباراة الذهاب أمام مشاهدة مباراة الشارقة بث مباشر.

تجدون هنا ( بث مباشر الشارقة )

تجدون هنا ( بث مباشر الدحيل )