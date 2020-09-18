تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان.. بث مباشر

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ28 بالدورى بإقامة مباراة الزمالك وأسوان على ستاد القاهرة، في مباراة مصيرية بالنسبة للزمالك، ليس للمنافسة على لقب الدورى، وإنما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى، المدير الفني المؤقت، الذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ تعاقده مع النادي، بعد سداد الشرط الجزائى، وتعاقد مع

التعاون السعودى لمدة موسمين.

موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم:

تقام مباراة الزمالك وأسوان اليوم في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

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ترتيب الزمالك في جدول الدورى:

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث

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حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، وأحرز لاعبوه 37 هدفًا ودخل مرماه 20 هدفًا.

يدخل فريق أسوان المباراة محتلًا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث

حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 10 مباريات وخسر مثلها، فيما أحرز لاعبوه 33 هدفًا، ودخل مرماه 39 هدفًا.