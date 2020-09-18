التشكيل المتوقع لإنبي أمام حرس الحدود في الدوري اليوم

من المتوقع ان يضم تشكيل فريق انبي اليوم في لقاء حرس الحدود بستاد المكسضمن الجولة الـ27 للدوري الممتاز كلا من:
في حراسة المرمى :محمود جاد وخط الدفاع:كريم فؤاد وإبراهيم يحيى ورامي صبري وعلي فوزي
وفي خط الوسط :محمود غالي وحميد ماو وزياد كمال
خط الهجوم :محمد بسيوني وعمر سافيولا وأحمد علي.
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