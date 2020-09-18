التشكيل المتوقع لإنبي أمام حرس الحدود في الدوري اليوم

من المتوقع ان يضم تشكيل فريق انبي اليوم في لقاء حرس الحدود بستاد المكس ضمن الجولة الـ27 للدوري الممتاز كلا من: ضمن الجولة الـ27 للدوري الممتاز كلا من: في حراسة المرمى :محمود جاد وخط الدفاع:كريم فؤاد وإبراهيم يحيى ورامي صبري وعلي فوزي وفي خط الوسط :محمود غالي وحميد ماو وزياد كمال خط الهجوم :محمد بسيوني وعمر سافيولا وأحمد علي.

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