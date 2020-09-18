قائمة انبي بدون اصابات أو غيابات امام حرس الحدود

يواجه فريق انبي نظيره حرس الحدود في السادسة مساء اليوم بملعب المكس بالأسكندرية، ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم . وتخلو قائمة الفريق من الغيابات والاصابات بإستثناء لاعب وسط الفريق كمال اسامة الذي يعالج من اصابة برباط صليبي وامامة مايزيد عن شهرين للعودة للمستطيل الأخضر. الأخضر. يذكر ان انبي تغلب على وادي دجلة في الجولة الـ27 للدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده الى 35 نقطة محتلا المركز الثامن بجدول الدوري من 26 مباراة.

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