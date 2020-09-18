بث مباشر | شاهد العين والسد في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 رابط بث مباشر يلا شوت مباراة “السد” القطري و”العين” الإماراتي في إحدى مباريات اليوم الجمعة 18-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “العين والسد” على قناة الكأس 3، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

يستقبل ملعب جاسم بن حمد وصيف ترتيب المجموعة “السد” ومتذيلها “العين“، في مباراة مثيرة وحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

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سيسعى السد القطري إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الثامنة للإقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى دور 16.

في المقابل يدخل العين الإماراتي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل المحافظة على آماله في بلوغ الدور الموالي.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد السد القطري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي في المركز الثالث سباهان أصفهان الإيراني برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق العين الإماراتي بنقطة واحدة في رصيده.

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