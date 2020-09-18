الميركاتو الصيفي | كلوب يرد على محاصرة فينالدوم بطلب جناح برشلونة

أبدى المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب أهتمامه بضم جناح برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن تواصل مسؤولي ليفربول مع نظائرهم في برشلونة لبحث إمكانية انضمام عثمان ديمبيلي إلى الريدز على سبيل الإعارة.

ويسعى كلوب لتعزيز قدرات ليفربول الهجومية في ظل وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وإضافة عمق للتشكيل وإيجاد المنافسة.

ووفقًا للتقارير، فإن كلوب يثق في قدرات ديمبيلي وسرعته ويأمل إضافة النجم الفرنسي لخياراته الهجومية.

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وسيتحمل ليفربول راتب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، حيث سيتم التعاقد معه على سبيل الإعارة مقابل مبلغ صغير، لكن لم ترد إدارة برشلونة على عرض الريدز حتى الآن.

وتعافى ديمبيلي من إصابة كانت قد لحقت به في نوفمبر الماضي، فشل على إثرها في خوض أي مباراة منذ ذلك الوقت، ويستعد النجم الفرنسي حاليًا لدخول موسمه الرابع مع برشلونة.

يذكر أن ديمبيلي خاض 74 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.