أخبار برشلونة: بارتوميو أصبح حديث الساعة في كتالونيا بعد إعلان نتيجة سحب الثقة

تم الإعلان رسميًا عن نتيجة لائحة سحب الثقة من”جوسيب بارتوميو” ومجلس إدارته، حيث أظهرت النتائج انتصارًا كبيرًا اكثر مما كان متوقعًا للجنة التي قادت الحملة.
وتمكنت اللجنة من جمع 20,371 توقيعًا بعدما كان مطلوب منهم جمع 16,520، ليصبح اعضاء النادي قادرين على التصويت على استقالة بارتوميو، وستتم في الأيام المقبلة مراجعة صلاحية تلك التواقيع.
وبمجرد الانتهاء من المراجعة، سيتم إجراء استفتاء الذي يجب ان تتخطى نسبته عن 65 ٪ بنعم على المغادرة لإنهاء إقامة بارتوميو كرئيس لبرشلونة.
ومما لا شك فيه، أن النتيجة مذهلة من قبل هذه الحركة على الرغم من عدم وجود دعم من وسائل الإعلام الكاتالونية، ودون وجود كرة قدم أو جمهور في الكامب نو ومع انتشار الوباء تمكنت من جمع عدد كبير من التوقيعات.
واثناء مراجعة صحة التوقيعات أظهرت الحركة تفائلاً كبيرًا إذ دعت عشاق برشلونة بأخذ نفس عميق لأن نهاية بارتوميو أصبحت على بعد خطوة واحدة من أن تصبح حقيقة.
وفي حال ثبوت صحة التوقيعات يمكن أن يجري الاستفتاء على استقالة بارتوميو في الفترة ما بين 27 اكتوبر و2 نوفمبر المقبلين ما يعني أنه يمكن رؤية جوسيب بارتوميو خارج النادي الكتالوني قبل مطلع العام القادم.
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