سوق الانتقالات | بايرن ميونخ يتفوق على برشلونة في صراع الحصول على موهبة أياكس

اقترب بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي “بايرن ميونخ” من التفوق على منافسيه وأبرزهم برشلونة في سباق الحصول على خدمات ظهير أياكس أمستردام الشاب “سيرجينيو ديست” خلال سوق الانتقالات الجاري.

ووفقاً لتقارير صحفية قادمة من ألمانيا وهولندا فإن بطل بايرن ميونخ توصل إلى إتفاق مع الظهير الأيمن الدولي الأمريكي “سيرجينو ديست” على الشروط الشخصية ويقترب من التوصل إلى اتفاق مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة “بيلد الألمانية” ان بايرن ميونيخ وسيرجينو ديست (19 عام) اتفقا بالفعل على عقد حتى عام 2024 مع خيار عام آخر إضافي.

وأضافت الصحيفة، أن نادي أياكس أمستردام يطالب بـ 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وإضافات من أجل التخلي على الموهبة الأمريكية في حين أن بايرن ميونخ لم يقدم سوى 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

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في غضون ذلك ووفقًا لكل من “التليجراف” و”Voetbal International” من هولندا فعرض بايرن ميونخ الأخير هو 15 مليون يورو بعد أن كان العرض السابق للبافاريين أقل من 10 ملايين يورو.

وكان ديست بالفعل على رادار بايرن ميونخ منذ الميركاتو الشتوي الماضي ولا يزال لديه عقد مع أياكس ساري المفعول حتى يوليو 2022 مع فشل محاولات ناديه للتفاوض على تمديد مقام الأمريكي بهولندا لسنوات إضافية.

يذكر أن برشلونة يُعتبر من المرشحين المحتملين للتوقيع مع سيرجينو ديست أيضًا، إلا أنهم يفضلون الحصول عليه كإعارة مع التزام بالشراء صيف 2021 بسبب أن الفريق الكتالوني يعاني حاليًا من الناحية المادية، كما أكد المدرب رونالد كومان مؤخرًا بالقول إنه يجب بيع اللاعبين أولاً قبل أن يتم جلب لاعبين جدد.

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