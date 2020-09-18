قناة ليبيا الرياضية تستعد لبث الدوري الألماني بعد انتهاء سطوة بي إن سبورتس

تستعد قناة ليبيا الرياضية لبث مباريات الدوري الألماني بعد انتهاء سطوة قناة بي إن سبورتس القطرية واستغناءها عن الاحتفاظ بحقوق بث المسابقة لموسم 2021/2020، توفيرًا للنفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تَمر بها منذ نهاية عام 2017 حتى الآن.

وتلوح أمام قناة ليبيا الرياضية فرصة ذهبية لإذاعة مباريات كبار الدوري الألماني أمثال “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وشالكه وباير ليفركوزن ولايبزيج” في البث المفتوح على القمر الصناعي النايل سات بدءًا من مباريات اليوم الجمعة عندما يصطدم بايرن ميونخ بشالكه في الجولة الافتتاحية على ملعب آليانز آرينا.

وتبدأ مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام شالكه في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

خروج السعودية ودبي..فرصة مضاعفة

ما يُضاعف من فرص قناة ليبيا الرياضية لإذاعة أول مباريات بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الكروي الجديد، عدم توصل القناة السعودية الرياضية في الحصول على حق بث الدوري الألماني بشكل حصري في الشرق الأوسط.

كما ترددت أنباء من الإمارات عن تراجع قنوات دبي الرياضية عن فكرة استعادة الدوري الألماني لسنوات قادمة، وهي التي خسرته أمام العرض المالي الشرس الذي كانت قد قدمته قنوات بي إن سبورتس عام 2014 للإنفراد بإذاعة المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 6 سنوات متتالية.

وانفرد موقع الخليج 365 بخبر رحيل الدوري الألماني عن بي إن سبورتس أثناء الجولات الأخيرة من الموسم الماضي 2020/2019 (التفاصيل من هنا).

ودخلت القناة السعودية الرياضية في مفاوضات على نيل حقوق بث المسابقة إلا أن شروط رابطة الأندية الألمانية في البيع لم تتماشَ مع أهداف القناة، حيث اُشترط عليها التشفير، وهو ما ترفضه السياسة السعودية.

وسبق لقناة السعودية الرياضية شراء حق إذاعة مباريات كأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني، بالاضافة إلى الإنفراد بحقوق بث كأس ملك إسبانيا، وبثت جميع المباريات على البث المفتوح في النايل سات بالمجان، وهو ما لم تكن تقوم به قنوات بي إن سبورتس لسنوات طويلة مع تلك المباريات.

وقامت قناة ليبيا الرياضية ببث مباراة ليلة أمس الخميس للعملاق الإيطالي “ميلان” عندما حل ضيفًا على شامروك روفرز الآيرلندي في التصفيات التأهيلية الثانية ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2021/2020، وانتهت بفوز ميلان بهدفين لزلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهانوجلو.

فهل تفعلها قناة ليبيا الرياضية وتقوم ببث مباراة بايرن ميونخ وشالكه مساء اليوم في الدوري الألماني؟ هذا ما سنعرفه عندما يحين موعد اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

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وإذا لم تفعل قناة ليبيا الرياضية ونقلت مباريات الدوري الألماني، يمكنكم متابعة المسابقة على قنوات أخرى (اضغط هنا للتعرف على القنوات الناقلة للبوندسليجا هذا الموسم).

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد

تعرضت قناة ليبيا الرياضية للغلق في شهر مارس 2020 بسبب تأخر مسؤولي التلفزيون الليبي عن تسديد قيمة الإشارة إلى شركة النايل سات.